موانئ البحر الأحمر: حركة الملاحة طبيعية ولا تأثيرات لسوء الطقس حتى الآن

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن حركة الملاحة تسير بشكل منتظم وبصورة طبيعية داخل موانئ الهيئة المختلفة، ولا يوجد أى تأثيرات بالنسبة لحالة الطقس.

وأكد المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حركة الملاحة بميناء سفاجا والغردقة منتظمة حتى الآن، وتسير بشكل طبيعى، وأنه بعد تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، بسقوط أمطار وسيول على سلاسل جبال البحر الأحمر، تم اتخاذ التدابير اللازمة من قبل إدارة الموانئ لمواجهة الأمطار والسيول.