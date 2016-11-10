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"ترامب" يرفض الحديث لمراسل" الجزيرة" لقد أصبحتم خارج الخدمه ...

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"ترامب" يرفض الحديث لمراسل" الجزيرة" لقد أصبحتم خارج الخدمه ... "ترامب" يرفض الحديث لمراسل" الجزيرة" لقد أصبحتم خارج الخدمه ...

من أقدم الأشياء للرئيس الأمريكى الجديد دونالد ، والذى تحدث وقتها عن رأيه واتجاهاته فى الاعلام، وتحديداً عن رأيه فى التيارات المتطرفه مثل قناه الجزيره .

كتبت صحيفه CNN الاخباريه الأمريكيه عن أن الرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب رد فى وقت سابق عن تلك الأسئله التى وجهت له من قبل مراسل قناه الجزيره، وجاء رد ترامب بغضب وجفاء له ولزملائه وقال أنهم تدعمون دائماً التيارات المتطرفه والارهاب وهذا ليس فى الصالح العام .

وقال أنتم عالم عربى أصبح بالنسبه لنا خارج الخدمه، وصاح بوجهه فى المراسل وانصرف، وهذا مؤشر قوى ودليل مؤكد عن أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ما هو الى إنسان عنصرى ويكره العرب بأكملهم وعلى رأسهم السعوديه ومصر .

ولقد جاء الترحيب من قبل أشخاص كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن رده فعل دونالد ترامب تجاه العرب وتجاه قنوات الحزيره وتجاه الارهاب فى نظرهم، والذي قالوا عنه أنه بدايه منتنظيم القاعده وداعش وادرج فيه جماعه الاخوان المسلمين، وكل ذلك فى اتجاه الشرق الأوسط فى نظر دونالد ترامب .

الجدير بالذكر وأنه منذ أيام حدثت مناوشات على تويتر بين دونالد ترامب قبل أن يفوز بمنصب الرئيس الأمريكى والأمير السعودى الوليد ابن طلال .

 

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رئيس قسم الأخبار

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