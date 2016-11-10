هاموند: على ثقة من إجراء حوار بناء مع واشنطن حول العلاقات التجارية

أعرب وزير الخزانة البريطاني ، فيليب هاموند، اليوم “الخميس”، عن ثقته بأن بلاده ستجري “حوارا بناء جدا” مع الولايات المتحدة بشأن تعزيز التجارة الثنائية عند تولي دونالد ترامب الرئاسة بشكل رسمي .

وقال فيليب هاموند لشبكة “آي تي في” ” نتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة مضيفا “لدينا علاقات قوية جدا ووثيقة مع الولايات المتحدة، ومع بدء عملية التفاوض على خروجنا من الاتحاد الأوروبي ، بطبيعة الحال نرغب في التحدث إلى الأمريكيين حول الفرص المستقبلية لتعميق الصلات التجارية مع الولايات المتحدة “.

جاءت تصريحات هاموند مع استضافته محادثات في لندن مع وفد صيني تهدف الى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة المتحدة والصين.

أ ش أ