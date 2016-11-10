مقتل وإصابة شرطيين في إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

قالت وسائل إعلام محلية أمريكية إن رجلي شرطة تعرضا لإطلاق نار في ساعة مبكرة يوم الخميس بجنوب غرب ولاية بنسلفانيا، مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الثاني.

وبحسب “رويترز” طلبت الشرطة من السكان البقاء في منازلهم أثناء عملية بحث عن المهاجم بعد الحادث الذي وقع في منطقة كانونزبرج الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب غربي مدينة بطرسبرج في ولاية بنسلفانيا.

ولم ترد على الفور تفاصيل بشأن حالة رجل الشرطة المصاب أو الدافع وراء هذا الهجوم الذي وقع حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وبحسب موقع (دبليو.بي.اكس.آي) الإلكتروني الذي يركز على تغطية أخبار بطرسبرج نقل أحد الشرطيين جوا إلى مستشفى في بطرسبرج في حين نقل الثاني إلى مستشفى في كانونزبرج.

وأعلنت السلطات أن المدارس ستفتح أبوابها بعد ساعتين من موعدها المعتاد بسبب استمرار التحقيق كما أغلقت الطرق في المنطقة.

ولم يتسن التواصل مع مسؤولين في الشرطة للتعليق.