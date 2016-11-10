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بالصور : جولة من داخل منزل واستراحة "الملياردير الرئيس" أفخم من "البيت الأبيض" وكل قطعة ب"الذهب" ...

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يمتلك الملياردير الأمريكي دونالد ، الذي أصبح الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية، العديد من الأماكن التي يطلق عليها لقب المنزل.

وفي التقرير التالي، نرصد ، جولة داخل منزل الرئيس الملياردير، دونالد ترامب، وفق ما نشره ماي فيرست كلاس لايف، وهاوس بيوتيفول.

مبنى ترامب

كثير من الأمريكيين يعيشون في ناطحات سحاب، لكن ليس جميعهم يعيشون في ناطحات سحاب تحمل اسمهم، الرئيس الأمريكي الجديد يمتلك ناطحة سحاب تسمى بـ"برج ترامب"، المتواجدة في وسط مدينة نيويورك والتي تصل حوالي 58 طابقًا .

استراحة ترامب

يمتلك ترامب داخل مبناه استراحة خاصة قدر ثمنها بـ 100 مليون دولار، ويظهر عليها حبه للذهب حيث أن معظم الأماكن بها إما مصنوعة من الذهب أو مرصعة بالذهب حتى الأطباق التي يتناولون بها الطعام .

المنزل الجنوبي

تم بناؤه عام 1927 وأصبح أحد المعالم التاريخية الأمريكية، وتم اعتماده كاستراحة رئاسية عام 1980 وفي عام 1985 قام ترامب بشرائه من مقابل 10 مليون دولار فقط .

المنزل يقع على مساحة 110 ألف أقدام مربعة، ويتكون من 126 غرفة و 58 غرفة للنوم و33 حمامًا ويستخدمه ترامب لقضاء العطلات وعطلة نهاية الأسبوع .

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