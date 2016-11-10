ننشر تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وألمانيا برئاسة محمد العرابى

كتب إبراهيم سالم

ينشر" اليوم السابع"، قرار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1972 بشأن مجلس النواب وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعلى قرار اللجنة التنفيذية للمؤتمرات البرلمانية الدولية رقم "10" لسنة 1992 بشأن نظام نموذجى لجمعيات الصداقة البرلمانية بين مجلس النواب المصرى والبرلمانات الأخرى.

محمد عبد الحى محمد العرابى رئيسا للجنة، وعضوية "20" عضو جاءوا على النحو التالى:

محمد الزينى، حسين خاطر، جليلة عثمان ، وجمال شيحة، وسامية كمال رفلة، وعمرو صدقى، ورضوان عبد الرحمن الزياتى، ومحمد بدوى عبد الرحيم، وطلعت السويدى، وسوزى عدلى ناشد، ومجدى ملك، ومنى منير رزق، وكريم درويش، وسماح سعد جبرائيل، ومحمد على يوسف، وأحمد مصطفى سعداوى، وسولاف درويش، وإيمان خضر، وأحمد بدوى، ومحمد خليفة محمد أمين.