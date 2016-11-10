إيران: لدينا خيارات في حال فشل الاتفاق النووي

قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن طهران تطالب كل الأطراف بالالتزام بالاتفاق النووي الدولي المبرم العام الماضي لكن لديها خيارات إذا لم يحدث ذلك.

جاءت تصريحات ظريف بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، والذي قال خلال حملته الانتخابية إنه يعارض الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية مع طهران.

وقال ظريف في مؤتمر صحفي في براتيسلافا بعد اجتماع مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك “بالطبع خيارات إيران ليست محدودة لكننا نأمل ونرغب ونفضل التنفيذ الكامل للاتفاق النووي”.