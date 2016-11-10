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دراسة: قصور الغدة الدرقية قد يسبب موت الجنين داخل الرحم

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دراسة: قصور الغدة الدرقية قد يسبب موت الجنين داخل الرحم دراسة: قصور الغدة الدرقية قد يسبب موت الجنين داخل الرحم

>كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أن قصور الغدة الدرقية قد يسبب موت الجنين داخل الرحم وحالات الولادة المبكرة التى تظهر لدى عدد كبير من حالات الحمل.

وأوضح الباحثون عبر الدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الطبي الأمريكي “Medical News Today”، أن العلاج بالهرمونات البديلة مثل "اليفوثيروكسين" قد يقلل من خطر حدوث مضاعفات عند الولادة.

ويؤثرالإجهاد على 1% من جميع حالات الحمل، بينما هناك 24 ألف طفل يموتون أثناء الحمل في الولايات المتحدة كل عام، وهذه النسبة تمثل عشرة أضعاف وفيات متلازمة موت الرضع المفاجئ، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ((CDC.

وتعرف "الغدة الدرقية" بأنها غدة الصماء عند قاعدة العنق لدينا، وهي مسئولة عن اتخاذ اليود من الغذاء وتحويله إلى هرمونات الغدة الدرقية، وتنطلق هذه الهرمونات في الدم ومن ثم إلى جميع أنحاء الجسم، حيث تسيطر على التمثيل الغذائي في الجسم عن طريق تحويل الأكسجين و السعرات الحرارية إلى طاقة.

ومن الجدير بالذكر أنه أثناء الحمل، تلعب هرمونات الغدة الدرقية دورا حاسما لتطوير دماغ الجنين، ومع ذلك،  فإن الأطفال لا تنتج هرمونات الغدة الدرقية الخاصة بها، وبالتالي فإنها تعتمد كليا على الأم.


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