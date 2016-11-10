في "أكبر صفقة" منذ 2011 : شركة "صرافة" تبيع 2.5 مليون "دولار" للبنك "الأهلي" ...

سمر العشري

قال يوسف فاروق ، المديرالتنفيذي للشركة المصرية للصرافة، إن الشركة باعت، الخميس، في صفقة هي الأكبر من نوعها منذ عام 2011، ما يعادل نحو 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار ، للبنك الأهلي المصري "أكبرالبنوك الحكومية بالسوق" ، والمتعاقدة معه لتحديد أسعار العملات الأجنبية ، وتوريدها إليه .

وأضاف المدير التنفيذي للشركة المصرية للصرافة في تصريحات خاصة ، الخميس، أن العملية تم تنفيذها صباح اليوم، على سعر 16.90 جنيه للدولار ، مؤكدًا أن هذه الحصيلة من الموارد التي تتعامل فيها الشركة نتيجة فروعها، والتنازل عن العملة الأمريكية، عقب قرار تحرير سعر الصرف الخميس الماضي .

يذكر أن الشركة المصرية للصرافة باعت خلال اليومين الماضيين نحو 1.5 مليون دولار للبنك الأهلي ، حيث تم إطلاع البنك المركزي بهذه العمليات .

شبكةعيونالإخبارية

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