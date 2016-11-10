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تأجيل دعوى بطلان انتخابات اتحاد مقاولى التشييد والبناء لـ15 يناير المقبل

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تأجيل دعوى بطلان انتخابات اتحاد مقاولى التشييد والبناء لـ15 يناير المقبل تأجيل دعوى بطلان انتخابات اتحاد مقاولى التشييد والبناء لـ15 يناير المقبل

>كتب حازم عادل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من محسن يحيى مؤسس الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولى التشييد والبناء، والتى تطالب ببطلان انتخابات الاتحاد وبطلان قرارات الجمعية العمومية، لجلسة 15 يناير المقبل.

 

وذكر مؤسس الاتحاد فى صحيفة دعواه، أن الدعوة لإجراء انتخابات على رئاسة الاتحاد جاءت بالمخالفة للقانون، وأن قرار الجمعية العمومية خالف صحيح القانون، ولم يكتمل النصاب القانونى لها، فضلا عن المخالفات التى تمثل إهدارا للمال العام .

 

 

 

 


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