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رئيس هيئة الأركان التركية يجري جولة تفقدية على حدود العراق

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رئيس هيئة الأركان التركية يجري جولة تفقدية على حدود العراق رئيس هيئة الأركان التركية يجري جولة تفقدية على حدود العراق

خلوصي أكار

أجرى رئيس هيئة الأركان التركية الفريق أول، خلوصي آكار، اليوم الخميس، جولة تفقدية للوحدات العسكرية في ولاية شرناق المتاخمة للحدود مع العراق.

وذكرت رئاسة الأركان في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن آكار توجه برفقة قادة القوات في الجيش التركي إلى شرناق لتفقد الوضع الحدودي، وفقًا لوكالة الأناضول.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية إلى ولاية شرناق، السبت الماضي، ضمت ناقلات جنود مدرعة، وآليات عسكرية، محملة على 30 عربة قطار.

وترسل تركيا في الآونة الأخيرة تعزيزات عسكرية إلى مناطق مختلفة على حدودها مع العراق وسوريا، في مسعى لضمان أمنها من الهجمات والتنظيمات الإرهابية والاستعداد لأي طارئ.

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