قومى المرأة بالأقصر يطلق حملة لحث السيدات على المشاركة بانتخابات المحليات

الأقصر – أحمد مرعى

فى أول اختبار حقيقى لأعضاء وعضوات التشكيل الجديد للمجلس القومى للمرأة فرع الأقصر فى العمل الميدانى لخدمة السيدات بكافة أنحاء محافظة الأقصر، أطلق الفرع حملة طرق الأبواب لتوعية السيدات بدورهن وضرورة المشاركة فى انتخابات المجالس المحلية خلال الشهور المقبلة، إما بالمشاركة والترشح على مقاعد المحافظة أو الانتخاب والاختيار للأفضل خلال الانتخابات، تحت عنوان "المرأة والانتخابات - شاركى- انتخبى – اختارى".

شارك فى فعاليات أول حملة للمجلس القومى للمرأة، كل من الدكتورة سعاد سعد مقررة الفرع بالمجلس القومى للمرأة بالأقصر، وصفية رجب نائب مقررة المجلس، وأعضاء المجلس و10 من الرائدات الريفيات بالمحافظة، والتى انطلقت لتكون على مدار 72 ساعة فى 3 مناطق وهى "قرية المراعزة فى مدينة أرمنت"، و"نجع علوان والمهيدات فى العديسات"، و"نجع الطويل فى الكرنك"، ومن المقرر أن تستمر بصورة مستمرة لتغطى كافة أنحاء المحافظة لحين انطلاق فعاليات انتخابات المحليات.

وقالت مقررة الفرع بالمجلس القومى للمرأة بالأقصر، إن الهدف من تلك الحملة، أن تكون تحفيزا كبيرا للمستهدفات بالمشاركة والتصويت فى الانتخابات ومساندة المرشحات من السيدات، وتعزيز مشاركة المرأة خاصة فى الريف والمناطق غير الحضرية فى المجال العام، ونشر الوعى بدور المجلس وبرامجه فى النهوض بالمرأة فى الواقع المحلى.

وأضافت، أن الرائدات الريفيات المشاركات بالحملة يقمن بزيارة كل بيت فى القرية، بغرض توصيل رسائل تخص التوعية بالأنثى للمشاركة بكل قوة وجدية فى فعاليات انتخابات المحليات القادمة، وبحث أهم المعلومات واهم المشاكل التى تواجه المرأة الريفية لمواجهتها والمساهمة فى حلها.

فيما قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة - فى بيان صحفى - إن حملة طرق الأبواب تهدف إلى إنشاء وتعزيز قاعدة شعبية واعية من الناخبات والمرشحات الراغبات فى المشاركة فى الانتخابات المحلية القادمة، مشيرةً إلى أن منهجية حملات طرق الأبواب تقوم على تنفيذ مجموعة من الزيارات المنزلية للمستهدفات بالقرى والنجوع مع الاستعانة بالرائدات الريفيات، وسوف يتم تقديم شرح مبسط حول أهمية المجالس المحلية وأهمية تواجد المرأة بها "مرشحة فردية أو ضمن قائمة انتخابية" والتعريف بدور هذه المجالس فى تنمية المجتمع المحلى.

ويضم فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر كل من "سعاد سعد مقرر الفرع، وصفية رجب منتصر نائب رئيس الفرع، والإعلامى محمد أبو المجد عضو، والصحفية شيرين النجار عضو، وأمانى أميل جرس عضو، وأمانى محمد المدنى عضو، وجيهان محمد عبد المريد محمد عضو، ونجوى محمد على عضو، وهدى عبدالمريد محمد عضو، ونجوى محمد خليل عضو، ومرسيل منشى قرياقوس عضو، وفاطمة عبدى الطيرى عضو، وماجى منير سلوانس عضو، منى عبده أحمد، وماجى منير سلوانس، ونيفين وديع عبد القدوس، ومادلين يوسف عباس، ونهى أحمد محمود، وأمل النوبى السعدى".