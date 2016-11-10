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بالصور.. تطهير بالوعات الأمطار ووضع أغطية أسمنتية عليها بالمحلة

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بالصور.. تطهير بالوعات الأمطار ووضع أغطية أسمنتية عليها بالمحلة بالصور.. تطهير بالوعات الأمطار ووضع أغطية أسمنتية عليها بالمحلة

>الغربية - عادل ضرة

وجه اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية المحاسب أحمد فكرى رئيس حى ثان المحلة، وسهام المحمدى مساعد رئيس الحى بتطهير بالوعات الأمطار بمدخل مدينة المحلة حتى منطقة إسو، استعدادا لموسم الشتاء لشفط المياه أولا بأول لمنع تراكمها بالطريق. 

 

ونظفت حملة من جهاز النظافة بحى ثان المحلة البالوعات على جانبى الطريق، كما قاموا بتركيب أغطية أسمنتية بعد أن كانت مكشوفة لفترة طويلة، وكان يتم وضع إطارات السيارات القديمة على البالوعات، وتقدم المواطنون وقائدو السيارات بشكاوى بعد سقوط عجلات السيارات، الأمر الذى دفع المسئولين للتحرك لتنظيف البالوعات وتركيب أغطية أسمنتية لها لتفادى وقوع مرورية. 

 

 

 

مساعد رئيس حى ثان المحلة يشرف على تنظيف البالوعات


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