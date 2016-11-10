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وزير الرياضة ينضم لمعسكر المنتخب قبل لقاء غانا

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وزير الرياضة ينضم لمعسكر المنتخب قبل لقاء غانا وزير الرياضة ينضم لمعسكر المنتخب قبل لقاء غانا

المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة – أرشيفية

قرر خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، زيارة معسكر الوطنى في استاد برج العرب، يوم السبت المقبل، وذلك قبل مواجهة غانا يوم الأحد المقبل بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.
> وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم الوزير للمنتخب واللاعبين وتحفيزهم من أجل تحقيق الفوز فى لقاء غانا من أجل التقدم نحو تحقيق حلم المصرين بالوصول لكأس العالم.

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