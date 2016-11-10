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تركيا توافق على اتفاق تجارة «واسع» مع بريطانيا فور الانفصال

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تركيا توافق على اتفاق تجارة «واسع» مع بريطانيا فور الانفصال تركيا توافق على اتفاق تجارة «واسع» مع بريطانيا فور الانفصال

وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي

قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أمام لجنة برلمانية في أنقرة اليوم الخميس، إن تركيا وافقت على تطبيق اتفاق تجارة واسع النطاق مع بريطانيا فور خروجها من الاتحاد الأوروبي.

كان زيبكجي تعهد في يونيو عقب الاستفتاء البريطاني مباشرة، بأن تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على العلاقات الاستثمارية والتجارية والمالية مع بريطانيا وتعزيزها.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، خلال زيارة لأنقرة أواخر سبتمبر إنه يأمل بإبرام اتفاق “ضخم” للتجارة الحرة عقب انفصال بريطانيا، وفقًا لـ”رويترز”.

وذكر زيبكجي أمام لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان أثناء تقديمه موازنة وزارته لعام 2017 “قررنا إدخال اتفاق تجارة واسع النطاق بين البلدين حيز التطبيق فور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف إن تركيا تخطط لتوسيع قائمة السلع التي تصدرها إلى إيران لتضم 400 سلعة بنهاية العام من 265 حاليا.

تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي قيمة صادرات تركيا إلى بريطانيا بلغ 10.6 مليار دولار في 2015.

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