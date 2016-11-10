وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

ترأس سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدراة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث تم إجراء مراجعة شاملة لإستراتيجية عمل الوكالة وأهدافها وآليات عملها وأنشطتها.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية – وفقًا لبيان صادر اليوم – أنه تم – خلال الاجتماع – استعراض أنشطة الوكالة الحالية بما في ذلك الأنشطة والمقترحات الجديدة قيد الدراسة.

كما تم مناقشة بعض المشروعات والمقترحات التي تهدف لرفع مستوى الكوادر من الدول الأفريقية في كافة المجالات.

وأكد أبو زيد، أن الوزير شكري شدد – خلال الاجتماع – على الدور الهام الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الأشقاء الأفارقة من خلال نقل أحدث الخبرات للدول الأفريقية في كافة المجالات، مشددًا على أولوية الدائرة الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية، وحرص مصر على تنشيط الدور المصري في أفريقيا في أعقاب ثورة 30 يونيو.

يُذكر أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بدأت عملها في الأول من يوليو 2014، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2013، حيث تم دمج كل من الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا، والصندوق المصري للتعاون مع دول الكومنولث في كيان واحد بهدف توحيد الجهود والموارد بما يعظم من الإمكانيات والقدرات المصرية في مجال تقديم المساعدات والمنح والدورات التدريبية للأشقاء بالدول الأفريقية ودول الكومنولث.