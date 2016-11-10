22 ديسمبر..النطق بالحكم في اتهام «جنينة» بإشاعة أخبار كاذبة

حجزت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، لجلسة 22 ديسمبر،وجاء قرار التأجيل، للنطق بالحكم، حسبما أفادمراسلنا.

وكانت محكمة – أول درجة – جُنح القاهرة الجديدة، قضت – في وقت سابق – بمعاقبة جنينة بالحبس سنة مع الشغل، وتغريمه 20 ألف جنيه، فضلًا عن كفالة 10 آلاف جنيه.

بدأت الواقعة حين أحالت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المستشار هشام جنينة، إلى المحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه، على خلفية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.