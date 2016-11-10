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"مبعوث الجامعة العربية لليبيا": نسعى لإيجاد حل عربى يقبله الليبيين

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"مبعوث الجامعة العربية لليبيا": نسعى لإيجاد حل عربى يقبله الليبيين "مبعوث الجامعة العربية لليبيا": نسعى لإيجاد حل عربى يقبله الليبيين

>كتب - أحمد جمعة

قال المرشح لمنصب مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا الدبلوماسى التونسى السفير صلاح الدين الجمالى، أن الملف الأمنى والسياسى فى ليبيا مترابط وهدفه إعادة الاستقرار إلى ليبيا وإيجاد حل عربى وليبى بالدرجة الأولى يقبله كل الليبيين.

وأكد السفير الجمالى فى أول تصريح لوسيلة إعلام اختص به "اليوم السابع" من تونس، اليوم الخميس، انه يدعم قيام دولة المؤسسات فى ليبيا لأن الدولة لا يمكن أن تقوم إلا بمؤسسات وقائمة على تقاليد وهو ما يجب ترسيخه فى ليبيا.

وأشار إلى انه شغل منصب سفير تونس الأسبق فى ليبيا وعمل مستشارا وسفيرا لتونس فى ، وسفير وقنصل لتونس فى لمدة 10 سنوات، إضافة لعمله سفيرا فى الأردن وسوريا.

 

 


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