الحكومة تعلن الطوارئ استعدادا لموجة السيول القادمة

كتبت هند مختار

أعلنت الحكومة، حالة الطوارئ استعداد لتعرض بعض المحافظات للسيول في ضوء ما أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستتعرض الثلاثاءالقادم لطقس غير مستقر تبلغ ذروته يومى الخميس والجمعة، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط للأمطار الغزيرة والرعدية على معظم أنحاء البلاد حتى القاهرة وعلى السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط قد تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وأمطار متوسطة الشده على محافظات الصعيد.

وكشفت مصادر حكومية لـ" اليوم السابع" أن المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء وجه المحافظات المعنية، والتى قد تتعرض لسيول وفق ما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية باتخاذ الاجراءات اللازمة والمتابعة الدورية وتفعيل غرف الطوارىء والخطط الخاصة بها، مع إجراء التدريبات والتجارب الخاصة بالتعامل مع الأزمات " نموذج المحاكاة" ، والتأكيد على ضرورة القيام بالزيارات الميدانية لتلك الغرف وتحديد الاحتياجات المطلوبة، والتنسيق مع المحافظات المجاورة.

وشدد رئيس الوزراء علي ضرورة المتابعة مع هيئة الأرصاد العامة لتجنب اي مخاطر قد تطرأ على المحافظات نتيجة تعرض البلاد للسيول أو تقلب الأحوال الجوية.

كان المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء قد كلف كل وزراء البيئة والرى والنقل بتحديث موقف المتغيرات المناخية، والدراسات الخاصة بالسيول والأمطار و تدبير 2.9 مليار جنيه خلال عامين كأولوية أولى لاستكمال تنفيذ المشروعات الخاصة بمواجهة السيول.