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البورصة تربح 90 مليار جنيه في الأسبوع الأول من «تعويم الجنيه»

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البورصة تربح 90 مليار جنيه في الأسبوع الأول من «تعويم الجنيه» البورصة تربح 90 مليار جنيه في الأسبوع الأول من «تعويم الجنيه»

البورصة المصرية – أرشيفية

حققت البورصة المصرية، خلال تداولات الأيبوع مكاسب بلغت 90 مليار جنيه، فيما تباينت أداء مؤشراتها، حتى تغلق على تعاملات اليوم الخميس – آخر جلسات الأسبوع- على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، محققة ارتفاع  للمؤشر الرئيسي “إيجى إكس 30″ بنسبة 4.25% ليغلق عند مستوى 10688 نقطة، وكسرت حاجز 10688 نقطة، في صعود قياسي للبورصة لاول مرة منذ 8 سنوات.

وكانت البورصة افتتحت تعاملات الأسبوع – بعد تطبيق البنك المركزي لإجراءات تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية “تعويم الجنيه”، لتحقق البورصة مكاسب في جلسة الاحد الماضي بلغت 28 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي يوم الاثنين 17 مليار جنيه، وحققت البورصة أرباحًا يوم الثلاثاء بلغت 16.5 مليار جنيه، كما صعدت مؤشرات البورصة امس الأربعاء محققة مكاسب 8 مليار جنيه.

ويرى خبراء اقتصاديون، أن ارتفاع مؤشرات البورصة، ونشاط سوق المال، جاء مدعومًا بحركة شراء المستثمرين العرب والأجانب، وتحركات الأفراد، نتيجة اقتراب استلام للشريحة الاولى من قرض صندوق النقد الدولي، حيث عادت ثقة المستثمرين الأجانب في الصناديق المصرية، وبسبب المحفزات الخاصة بالاقتصاد المصري، بعد إجراءات تعويم الجنيه.

 

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