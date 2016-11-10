عضو لجنة العفو: كل الأسماء مازالت تحت الفحص وسنعلن القوائم النهائية في بيان رسمي

أكد محمد عبد العزيز، عضو لجنة الإفراج عن المحبوسين وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القائمة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام تمثل مجموعة واحدة فقط من مجموعات القوائم التي أرسلت إلى اللجنة في شكل شكاوي لفحصها.

وأشار عبد العزيز، إلى أن كل الأسماء الواردة في هذه القائمة أو غيرها من القوائم، لاتزال تحت الفحص من قبل اللجنة وفقًا لمعايير وضعتها اللجنة بشكل واضح، أهمها عدم ممارسة العنف والتحريض عليه، وأن القائمة النهائية التي سترسلها اللجنة لرئاسة الجمهورية ستعلنها بنفسها من خلال بيان رسمي بذلك.

وقال عبد العزيز إن بعض أعضاء اللجنة سيجتمعون مع شباب الأحزاب، مساء اليوم، لمناقشة أوضاع المحبوسين احتياطيًا.