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رونالدو: «بوروسيا دورتموند» كان أصعب فريق واجهته في دوري الأبطال

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رونالدو: «بوروسيا دورتموند» كان أصعب فريق واجهته في دوري الأبطال رونالدو: «بوروسيا دورتموند» كان أصعب فريق واجهته في دوري الأبطال

كريستيانو رونالدو أرشيفية

قال كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، إن بوروسيا دورتموند الألماني كان الفريق الأصعب الذي واجهه خلال مسيرته بدوري الأبطال، حيث تصعب مواجهته تماما، لاسيما على ملعبه.

ونقلت سكاي نيوز عربية، تصريحًا لـ”رونالدو” نجم النادي الملكي، لـموقع “مترو” الإنجليزي: “” في كل مرة نسافر إلى دورتموند، نكون على يقين أننا ستواجه أوقاتا عصيبة”..  ”لديهم ملعب رائع وجمهور متحمس إلى درجة الجنون”.
> ونجح النجم البرتغالي في التتويج بالبطولة 3 مرات، مرتان مع ريال مدريد، كلاهما على حساب أتلتيكو مدريد في النهائي، ومرة واحدة مع مانشستر يونايتد كانت على حساب تشلسي، لكن الفريق الأصعب من وجهة نظره ربما سيكون مفاجئا لكثيرين.

وتعادل ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند 2-2 على ملعب الأخير في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا هذا العام، ويتصدر الفريق الألماني المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني بعد 4 مباريات.

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