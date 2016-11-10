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البورصة تربح 18.6 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

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البورصة تربح 18.6 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع البورصة تربح 18.6 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية – أرشيفية

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 18.6 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 519,458 مليار جنيه.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 4.25% ليغلق عند مستوى 10688 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 4.88% ليغلق عند مستوى 1613 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 4.91% ليغلق عند مستوى 10124 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 403 نقطة، وكذلك  مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 980 نقطة.

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