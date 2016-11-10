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تأجيل دعوى سب وقذف مدير إدارة البحث الجنائي بالمرور ضد «صوت الأمة» لـ 4 ديسمبر

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تأجيل دعوى سب وقذف مدير إدارة البحث الجنائي بالمرور ضد «صوت الأمة» لـ 4 ديسمبر تأجيل دعوى سب وقذف مدير إدارة البحث الجنائي بالمرور ضد «صوت الأمة» لـ 4 ديسمبر

عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة – أرشيفية

أجلت الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الخميس، نظر قضية اتهام رئيس تحرير جريدة صوت الأمة عبدالحليم قنديل، ومحمود الضبع، المحرر القضائي بـ”صوت الأمة” سابقًا، بسب وقذف مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور سابقا، إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لإعلان المتهمين، حسبما أفاد مراسلنا.

وأفاد مراسلنا، بعدم حضور أي من المتهمين أو مُقيم الدعوى لجلسة اليوم، مما دفع القاضي إلى إصدار القرار المتقدم بناءً على ذلك.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال على عبد الله، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي، وأحمد الفقى، وسكرتارية صلاح مصطفى.

وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهين تهم” السب والقذف بإحدى الطرق العلانية في حق موظفًا عموميًا، وذلك من خلال نشر خبرًا صحفيًا في عدد جريدة الأمة رقم 577 بتاريخ 2 يناير 2012، بعنوان “حاميها حرميها”، في إشارة إلى اتهام اللواء بهاء الدين حسن، مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور سابقًا اللواء بهاء الدين عطية، بتزعم عصابة لسرقة السيارات.

 

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