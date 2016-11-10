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«الأزهري» ينتهي من مبادرة تضم 4 محاور لتجديد الخطاب الديني

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«الأزهري» ينتهي من مبادرة تضم 4 محاور لتجديد الخطاب الديني «الأزهري» ينتهي من مبادرة تضم 4 محاور لتجديد الخطاب الديني

الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية (أرشيفية)

يعكف الدكتور  أسامة الأزهرى وكيل لجنة الشئون الدينة بمجلس النواب علي اعداد رؤيته لملف تجديد الخطاب الدينى، عبر مبادرة تتكون من 4  محاور.

وحصلت “أونا” على بنود اللمبادرة، والتي تشمل المحور الأول من بالمبادرة حمل عنوان «إطفاء نيران الفكر المتطرف من الإخوان إلى داعش» وفى هذا البند جهز «الأزهرى» رصدًا كاملاً عن هذه التيارات، وعددها 25 تيارًا متطرّفًا فى البلاد، كما وضع حلولاً لمواجهة هذه الأفكار المتطرفة.

وجاء المحور  الثانى من المبادرة ، كالتالي: «إطفاء نيران الفكر الإلحادى اللا دينى»، حيث حرص «الأزهرى على جمع رصد كامل للملف الإلحادى فى ، مصنّفًا الملحدين إلى 4 شرائح، ومتحدّثًا عن وجود علماء شرعيين مطلعين لمواجهة هذه الأفكار.

أما المحور الثالث عنوانه إعادة بناء الشخصية المصرية،وشمل  الحديث عن كيفية إعداد شخصية قوية قادرة على التفكير والعمل وأن تكون رائدة فى عملها، وذلك عبر برامج وورش عمل متتالية من متخصصين من جميع المجالات، من خلال الاستعانة بالجامعات والمجلس الرئاسى الاستشارى العلمى والعلماء من الأزهر ودار الإفتاء.

وفي المحور الرابع والأخير فى المبادره، وهو «العمل على إعادة تشغيل مصانع الحضارة فى عقل الإنسان المصرى حيث ركّز الأزهرى” على آليات استعادة هوية الشخصية المصرية وتركيبتها المميزة، من علماء دين وشخصيات علمية ورموز فكرية، واتفق على أن يكون فى كل بند “ملف سوشيال ميديا”، مع الاهتمام به أثناء تطبيق المبادرة على أرض الواقع.

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أونا

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