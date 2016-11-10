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انطلاق الحملة الأولى للتبرع بالدم بجامعة المنيا تحت شعار "قطرة دم تساوى حياة"

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انطلاق الحملة الأولى للتبرع بالدم بجامعة المنيا تحت شعار "قطرة دم تساوى حياة" انطلاق الحملة الأولى للتبرع بالدم بجامعة المنيا تحت شعار "قطرة دم تساوى حياة"

>المنيا حسن عبد الغفار

انطلقت الحملة الأولى للتبرع بالدم بجامعة المنيا تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة حاملة شعار "قطرة دم تساوى حياة" والتى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب إدارة النشاط الاجتماعى بالتعاون مع بنك الدم بالمستشفى الجامعى وبنك الدم الاقليمى بتنفيذ الحملة الاولى للتبرع بالدم بكليات طب الأسنان والهندسة والآداب.

وأكد الدكتور جمال أبو المجد بأن هذا المشروع جاء رغبة من جامعة المنيا فى تلاحمها مع مؤسسات المجتمع لخدمة أبناء المنيا وإعلاء لقيمة التبرع والتعاون والعطاء بين طلاب الجامعة.

وشهدت كليات الهندسة والآداب وطب الأسنان إقبال طلابى كبير وتبرع بالفعل 112 طالب وطالبة بواقع 46 متبرع بكلية طب الأسنان و44 متبرع بكلية الآداب و22 متبرع من كلية الهندسة وسيتم تنفيذ باقى الحملات تباعاً خلال شهر نوفمبر الجارى.

 

 

 


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