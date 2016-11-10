"القابضة لمياه الشرب" تتابع أعمال مشروعات البنك الدولى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تفقد المهندس طارق بخيت رئيس وحدة مشروعات البنك الدولى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مشروعات الصرف الصحى الممولة من البنك الدولى بقرى المحاسنة والقرعان وبيت داوود بمركز جرجا، ومشروعات الصرف الصحى بقريتى كويز ومقلد بمركز جرجا، لمتابعة تنفيذ تلك المشروعات، وصرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه تم عقد اجتماع مع مسئولى الشركات المنفذة واستشارى المشروعات لدفع العمل ووضع آلية للالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ وللتأكيد على ضرورة الالتزام بجودة الأعمال المنفذة بما يحقق الالتزام بالمواصفات الفنية للصناعة وتحقيق أعلى معايير الجودة.

ويذكر أن البنك الدولى يمول مشروعات صرف صحى متكامل بمحافظة سوهاج فى 13 قرية، وهى قرى كويز ومقلد والمحاسنة والقرعان وبيت داوود بمركز جرجا كمرحلة أولى، وقرى دمنو والمزالوة والمحامدة البحرية بمدينة سوهاج وقريتى أم دومة والحلاقى بمركز طما وقرى السمطا والحلافى والغنيمية بمركز البلينا كمرحلة ثانية، حيث يشمل المشروع تنفيذ شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع ووصلات منزلية، خاصًة وأن جميع هذه المشروعات تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسن الظروف البيئية للمجتمعات الريفية وتحسين جودة مياه الشرب من خلال الحفاظ على المجارى المائية.