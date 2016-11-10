الإصابة تبعد الفرنسي «كومان» عن مباراة السويد في تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، غياب المهاجم كينجسلي كومان عن مباراة منتخب فرنسا المقبلة، في تصفيات كأس العالم أمام نظيره السويدي في باريس، الجمعة، بسبب الإصابة وإن توماس ليمار انضم للتشكيلة بدلا منه.

وفي بيان نقلته “رويترز” قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إن كومان لاعب بايرن ميونيخ بطل ألمانيا أصيب في الكاحل والركبة خلال تدريبات المنتخب يوم الأربعاء.

وأحرز ليمار (20 عاما) أربعة أهداف خلال عشر مباريات في الدوري الفرنسي مع فريقه موناكو في الموسم الحالي، وتتقاسم فرنسا والسويد صدارة المجموعة الأوروبية الأولى في التصفيات بسبع نقاط لكل منهما.

وتلتقي فرنسا مع منتخب ساحل العاج في مباراة ودية ستقام في لانس الفرنسية الثلاثاء المقبل.