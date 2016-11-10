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«التربية» تنفي ما تداولته بعض الصحف من معلومات مغلوطة

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«التربية» تنفي ما تداولته بعض الصحف من معلومات مغلوطة «التربية» تنفي ما تداولته بعض الصحف من معلومات مغلوطة

نفت وزارة التربية ما تداولته بعض الصحف المحلية اليوم من معلومات مغلوطة تحت عنوان'الامتحانات مسؤولية عمليات التربية بدل المناهج والتقييم'.

وأكدت الوزارة في سلسلة من التغريدات على حسابها الرسمي في تويتر، أن الاشراف على سير الامتحانات من توزيع ورصد ومتابعة من ضمن مسؤوليات قطاع العمليات المدرسية السابقة ولم يطرأ أي تغيير يذكر.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري المعلومة الصحيحة والموثوقة من مصادرها الرئيسية.

ونوهت الوزارة إلى أن نشر معلومات خاطئة عن التعليم دون التأكد من صحتها يعيق تقدم العملية التعليمية ويؤثر في مسارتها ويحدث ارباكا في المنظومة برمتها.

وتتطلع الوزارة إلى الاعلام كشريك مؤثر واستراتيجي ورائد خدمة لقضايا التعليم ونقل المعلومة والفائدة للجمهور ﻹثراء خطط الوزارة التطويرية للتعليم.

 

 

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