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محمد بن راشد يستقبل الرئيس الأرميني ويشهدان توقيع عدد من الاتفاقات

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محمد بن راشد يستقبل الرئيس الأرميني ويشهدان توقيع عدد من الاتفاقات محمد بن راشد يستقبل الرئيس الأرميني ويشهدان توقيع عدد من الاتفاقات

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بقصر سموه في زعبيل ظهر اليوم فخامة الرئيس سيرج سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا والوفد الزائر.

وقد رحب سموه بالرئيس الضيف متمنيا لزيارته إلى الدولة النجاح وتحقيق أهدافها لخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين .

وأكد سموه في معرض تجاذبه وفخامة الرئيس سركيسيان أطراف الحديث ان دولة الامارات منفتحة في سياستها الخارجية على جميع الدول والشعوب المحبة للخير والسلام والقيم الانسانية التي تؤمن بها دولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا وتعتبرها القاعدة الأساس لبناء علاقات ثنائية مع مختلف الدول على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها .

والى ذلك أعرب فخامة الرئيس الارميني عن سعادته البالغة لزيارة دولة الامارات واعتزازه بالصداقة التاريخية التي تجمع البلدين والقيادتين والشعبين الصديقين مؤكدا على رغبته وحكومة بلاده في تعزيز هذه الصداقة من خلال اقامة شراكة استثمارية واقتصادية وثقافية دائمة مع دولة الامارات تترجم الرغبة المشتركة للبلدين الى واقع يحمل بين طياته الخير والسلام لشعبيهما .

ووجه فخامته دعوة رسمية الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لزيارة تيريفان وقبلها سموه شاكرا وواعدا بتلبيتها في الوقت المناسب .

هذا وشهد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفخامة الرئيس الأرميني مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين وصفها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وفخامة الرئيس سركيسيان بأنها بداية طيبة وخطوة على طريق تعاون أوسع وتقارب ثقافي وسياحي واقتصادي أشمل.

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