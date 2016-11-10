عبدالله بن زايد يترأس أعمال اجتماع اللجنة المشتركة بين الإمارات وروسيا

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس أعمال الاجتماع السادس للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية في العاصمة موسكو وتم خلالها بحث سبل توطيد علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين.

> حضر الاجتماع عمر سيف غباش سفير الدولة لدى روسيا الإتحادية وسعادة محمد شرف الهاشمي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي .

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن هذا الاجتماع يؤكد الحرص والاهتمام في السعي نحو تحقيق طموحات وتطلعات قيادة وشعبي البلدين لبلوغ آفاق جديدة على مستوى التعاون بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لمعالي دينس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة والحكومة الروسية على استضافة أعمال الاجتماع والذي يعتبر خطوة كبيرة لاستكمال مسيرة تطوير العلاقات الثنائية الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الصديقين في المجالات كافة من خلال تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون في مختلف القضايا التي تهم البلدين.

وأوضح سموه أن انعقاد هذا الاجتماع يعد دليلا على النجاح الذي حققته الاجتماعات السابقة للجنة المشتركة بين البلدين والتي تعتبر فرصة لتقديم الاقتراحات والحلول العملية للتغلب على العقبات التي تعيق تطوير هذه العلاقات .. مشيرا إلى أنه تم إنجاز الكثير من الأهداف في العلاقات الثنائية بين البلدين مشيدا سموه

> بمخرجات اللجنة السابقة التي عقدت في دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر من العام الماضي مما يؤكد إصرار الجانبين على التواصل بشكل أكبر لتحقيق المزيد من الأهداف التي تخدم البلدين.

وأضاف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان " ان دولة الإمارات وروسيا الاتحادية ترتبط بعلاقات تاريخية متميزة حيث بدأت العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي في عام 1971 وفي عام 1991 استكملتها روسيا الاتحادية.. ونحن نحتفل اليوم بمرور 45 عاما على هذه العلاقة التي اتسمت بطابع الصداقة والودية والاستقرار مبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل لذلك شهدت تطورا هائلا في مختلف المجالات توجت بتبادل زيارات رفيعة المستوى بين البلدين وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات ".

وحث سموه على مضاعفة الجهود لتدارس ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار العلاقات الثنائية وذلك لوضع خطط مستقبلية تدفع نحو تحقيق الرغبة المشتركة للبلدين في تعزيز العلاقات والارتقاء بها وزيادة التنسيق والتوفيق في المواقف السياسية اتجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الدعم في المحافل الدولية.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالزيارات عالية المستوى بين البلدين .. مشيرا إلى أن هذا العام شهد عددا من الزيارات رفيعة المستوى من كلا الجانبين ومن أهمها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولقائه فخامة الرئيس فلاديمير بوتين خلال مارس 2016.. إضافة إلى الزيارة التي قامت بها معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي إلى روسيا الاتحادية خلال يونيو من العام الجاري.

> وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات شهدت عددا من الزيارات من الجانب الروسي وأهمها زيارة معالي دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسي في أبريل الماضي وزيارة معالي سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي للدولة في فبراير من العام الجاري.. داعيا سموه - في هذا السياق - لتبادل الزيارات على الأصعدة كافة لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمخرجات الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني بالتعاون الإقليمي والاستثماري برئاسة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والكسندر تسيبولسكي نائب وزير التنمية الاقتصادية من الجانب الروسي والذي عقد خلال مارس الماضي في مدينة سانت بيطرسبرغ.

وأعرب سموه عن شكره لرؤساء وأعضاء اللجنة التحضيرية على ما بذلوه من جهد لإنجاح أعمال هذا الاجتماع .. معربا عن أمله للالتقاء مجددا خلال اجتماع اللجنة المشتركة القادم في دولة الإمارات.

من جانبه أعرب معالي دينس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسي عن أمله فى ان تسهم اجتماعات اللجنة المشتركة في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين قدما.

وقال إن الاحصائيات في روسيا تشير إلى زيادة تصل إلى/16 في المائة في حجم التبادل التجاري بين روسيا ودولة الإمارات بقيمة تجاوزت 890 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الثماني الأولى من هذا العام.. الأمر الذي يعتبر جيدا إلا أنه لا يتناسب مع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين والقرص المتاحة للقطاعات الحكومية والخاصة.

وأكد معالي مانتروف على التعاون القائم مع دولة الإمارات في عدد من المجالات الحيوية.. معربا عن تطلعه لزيادة مجالات العمل الثنائي والتبادل التجاري ليشمل مجالات أخرى كالزراعة والتكنولوجيا الحديثة.

وعلى صعيد متصل.. بحث سمو الشيخ عـبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي دينيس مانتروف - خلال لقاء جمعهما - العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بالعلاقات التي تربط الشعبين الصديقين خاصة في المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة.

من جانبه أكد الوزير الروسي حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات وتطلعها نحو دفع آليات التعاون المشترك بينهما في شتى المجالات انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والسمعة الطيبة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيد الدولي ولما تلعبه من دور حيوي على الصعيد الاقتصادي والتجاري والسياحي في المنطقة.

ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي دينس مانتروف على محضر الاجتماع السادس للجنة المشتركة الإماراتية - الروسية.

كما شهد سموه ومعالي دينس مانتروف.. التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إضفاء الصبغة القانونية على متحصلات جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة في دولة الإمارات والمصرف المركزي الروسي.. واتفاقية التعاون الفني في مجالات التقييس والمترولوجيا وتقييم المطابقة بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والوكالة الاتحادية للتنظيم والمقاييس الروسية.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي قد نظمت بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة الروسية اجتماعات لأعضاء الوفد الإماراتي المشارك في اللجنة مع نظرائهم في القطاعات المختلفة.

وشاركت وزارة الاقتصاد واتحاد غرف التجارة الإماراتية في اجتماعات مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية.. وتم خلالها مناقشة فرص وإمكانيات التعاون والاستثمار وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي وتشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين.

كما تم عقد اجتماع بين مصرف الإمارات المركزي والمصرف المركزي الروسي جرى خلاله توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال مكافحة الجرائم المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي مجال السياحة.. عقد اجتماع بين وزارة الاقتصاد وممثلين عن القطاع السياحي بروسيا تم خلالها مناقشة وبحث فرص التعاون في المجال السياحي.

كما بحث المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة فرص التعاون مع الشركات السياحية الروسية لجذب السياح الروسيين للإمارة.

وبحثت وزارة التغير المناخي والبيئة في الدولة ووزارة الزراعة الروسية التعاون في مجالات الصحة النباتية والأمن الغذائي وتبادل المعلومات بشأن اللوائح والإجراءات والمعايير المطبقة على استيراد وتصدير المنتجات الزراعية والغذائية.

وفي مجال الطاقة النووية.. بحثت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في دولة الإمارات فرص التعاون في مجالات البحث والتطوير والتدريب في قطاعات الطاقة النووية السلمية وتطوير البنية التحتية وتشغيل وصيانة المحطات النووية السلمية.

كما عقد اجتماع بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والوكالة الاتحادية للتنظيم والمقاييس الروسية.. و تم خلاله التوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الفني في مجالات التقييس والمترولوجيا وتقييم المطابقة.

وبحث ممثلو وزارة الطاقة وشركات "مبادلة" للتنمية والاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" وبترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" والظفرة العالمية للزيوت " ادلوف " ونفط الهلال في الدولة مع وزارة الطاقة الروسية فرص التعاون في مجالات الطاقة والنفط.

كما شاركت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وشركة Towfour54 ومؤسسة الإمارات للفضاء وشركة العربية للطيران ومجلس أبوظبي للتعليم في اجتماعات مختلفة لمناقشة وبحث فرص التعاون في مجالات الثقافة والفضاء والنقل الجوي والتعليم.