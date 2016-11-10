تأجيل دعوى مخترع جهاز «فيروس سي» ضد «صوت الأمة» لـ4 ديسمبر

أرجأت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، القضية التي أقامها اللواء إبراهيم عبدالعاطى مخترع جهاز فيرس “سى”، ضد الصحفى عنتر عبد اللطيف، وعبدالحليم قنديل رئيس تحرير جريدة “صوت الأمة” بتهمة السب والقذف إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل، لمخاطبة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للحصول على ما يفيد صحة الإختراع .

صدر القرار برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وأحمد الفقى، وسكرتارية صلاح مصطفى، وفق ما ذكره مراسلنا .

كان اللواء إبراهيم عبد العاطى قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد قنديل وعبد اللطيف، وذلك لنشر الجريدة موضوع تناول تأجيل علاج فيرس سي بالجهاز، الذي اخترعه عبد العاطى بالسخرية، وقد أمر النائب العام بالتحقيق الفوري في البلاغ، وتولت نيابة شمال الجيزة التحقيقات، وإحالتها إلى الجنائية .