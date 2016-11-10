أخبار عاجلة

واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة -
موسكو : تنظيم "داعش" يخطط لهجمات إرهابية في روسيا -
أوباما يشارك في يوم الكنيسة البروتستانتية بألمانيا -
محافظ المنيا يطالب بتوفير أراض بالمجان في "وادي السرارية" -
انتشال جثة "سروجي" من نهر النيل أسفل كوبري عباس -
إيبارشية المنيا تلغي احتفالات عيد القيامة -
بالصور.. تسريب امتحان الجبر بنظام "البوكليت" على "فيسبوك" بعد نصف ساعة من بدايته -
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تأجيل دعوى مخترع جهاز «فيروس سي» ضد «صوت الأمة» لـ4 ديسمبر

Google+ Print
تأجيل دعوى مخترع جهاز «فيروس سي» ضد «صوت الأمة» لـ4 ديسمبر تأجيل دعوى مخترع جهاز «فيروس سي» ضد «صوت الأمة» لـ4 ديسمبر

اللواء عبد العاطي

أرجأت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، القضية التي أقامها اللواء إبراهيم عبدالعاطى مخترع جهاز فيرس “سى”، ضد الصحفى عنتر عبد اللطيف، وعبدالحليم قنديل رئيس تحرير جريدة “صوت الأمة” بتهمة السب والقذف إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل، لمخاطبة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للحصول على ما يفيد صحة الإختراع  .

صدر القرار برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وأحمد الفقى، وسكرتارية صلاح مصطفى، وفق ما ذكره مراسلنا .

كان  اللواء إبراهيم عبد العاطى قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد قنديل وعبد اللطيف، وذلك لنشر الجريدة موضوع تناول تأجيل علاج فيرس سي بالجهاز، الذي اخترعه عبد العاطى بالسخرية، وقد أمر النائب العام بالتحقيق الفوري في البلاغ، وتولت نيابة شمال الجيزة التحقيقات، وإحالتها إلى الجنائية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا