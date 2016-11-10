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مستشار ترامب: الرئيس لا يعتبر المستوطنات الإسرائيلية عائقًا أمام السلام

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مستشار ترامب: الرئيس لا يعتبر المستوطنات الإسرائيلية عائقًا أمام السلام مستشار ترامب: الرئيس لا يعتبر المستوطنات الإسرائيلية عائقًا أمام السلام

جيسون جرينبلات

قال جيسون جرينبلات، مستشار الرئيس الأمريكي، إن دونالد لا يعتبر المستوطنات الإسرائيلية عائقاً أمام السلام، وأنه لا يدين بناء المستوطنات.

وصرح وزير البُنى التحتية، يوفال شتاينيتس- في حديث للإذاعة الإسرائيلية العامة – إن وزارته تنوي القيام بأعمال واسعة النطاق في الضفة الغربية، على خلفية فوز ترامب في الانتخابات.

وأضاف:”إن انتخاب ترامب وتصريحاته المؤيدة لإسرائيل، سيمكنها من توسيع أعمال البناء في المستوطنات”، وفقًا لما نقلته وكالة الأناضول.

وكان قادة المستوطنين في الإسرائيلية، عبروا عن ابتهاجهم بفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

واعتبر وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أمس، أن فوز ترامب سيقضي على فكرة الدولة الفلسطينية.

وكانت الإدارة الأمريكية الحالية، برئاسة باراك أوباما، قد انتقدت النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، واعتبرتها عقبة في طريق السلام، ولكنها لم تضغط على إسرائيل لوقفها.

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