مستشار ترامب: الرئيس لا يعتبر المستوطنات الإسرائيلية عائقًا أمام السلام

قال جيسون جرينبلات، مستشار الرئيس الأمريكي، إن دونالد ترامب لا يعتبر المستوطنات الإسرائيلية عائقاً أمام السلام، وأنه لا يدين بناء المستوطنات.

وصرح وزير البُنى التحتية، يوفال شتاينيتس- في حديث للإذاعة الإسرائيلية العامة – إن وزارته تنوي القيام بأعمال واسعة النطاق في الضفة الغربية، على خلفية فوز ترامب في الانتخابات.

وأضاف:”إن انتخاب ترامب وتصريحاته المؤيدة لإسرائيل، سيمكنها من توسيع أعمال البناء في المستوطنات”، وفقًا لما نقلته وكالة الأناضول.

وكان قادة المستوطنين في الحكومة الإسرائيلية، عبروا عن ابتهاجهم بفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

واعتبر وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أمس، أن فوز ترامب سيقضي على فكرة الدولة الفلسطينية.

وكانت الإدارة الأمريكية الحالية، برئاسة باراك أوباما، قد انتقدت النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، واعتبرتها عقبة في طريق السلام، ولكنها لم تضغط على إسرائيل لوقفها.