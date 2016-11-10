«اللوزي» تتوجه إلى تايلاند من أجل «أخلاق العبيد».. وأستعد لرمضان بـ«الحلال»

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها تستعد – حاليًا – للسفر إلى تايلاند لتصوير مشاهدها الخارجية بفيلم “أخلاق العبيد”.

وأضافت اللوزي – خلال استضافتها ببرنامج “افصل واسمع”، مع فادي إبراهيم، على “الراديو 9090″ – أنها ستكمل باقي المشاهد بالقاهرة عقب عودتها من تايلاند، ليكون الفيلم جاهزًا للعرض في موسم منتصف العام.

“أخلاق عبيد”، بطولة خالد الصاوي، شادي أسعد، محمد شرف، وكارولين خليل، ومن إخراج أيمن مكرم.

وأعلنت اللوزي – خلال الحلقة – أنها تستعد لدخول السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “الحلال” بمشاركة سمية الخشاب، وأحمد بدير، فيما تنتظر قراءة أحداث دورها بالحلقات المكتوبة حتى تتمكن بعدها من تحديد موقفها.

يُذكر أن شاركت اللوزي في مهرجان قرطاج السينمائي الـ”٢٧”، لتكريم المخرج الراحل يوسف شاهين، بجانب عدد من تلاميذه الذين قدمهم للسينما في أفلامه.