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تراجع اليوان الصيني إلى ما دون 6.8 يوان للدولار

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تراجع اليوان الصيني إلى ما دون 6.8 يوان للدولار تراجع اليوان الصيني إلى ما دون 6.8 يوان للدولار

اليوان الصيني والدولار

تراجع اليوان الصيني إلى ما دون 6.8 يوان للدولار في الأسواق الخارجية، اليوم الخميس، للمرة الأولى خلال أكثر من ستة أعوام بسبب مخاوف من أن الرئيس الأمريكي دونالد قد يطبق سياسة الحماية التجارية التي تحدث عنها طوال فترة حملته الانتخابية.

وبحسب “رويترز” تماسك الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، حيث تحاول الأسواق استيضاح التداعيات التي قد تترتب على سياسة ترامب الاقتصادية لا سيما الأسواق الآسيوية التي تشعر بالقلق بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في ظل حكومة رئيس جمهوري.

وأدى الفوز غير المتوقع والصادم لترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون إلى موجة بيع جماعية للأصول العالية المخاطر – بما دفع الين واليورو والفرنك السويسري للصعود – قبل أن يتغير مسار السوق في تداولات متقلبة بدعم من الخطاب الذي ألقاه ترامب عقب إعلان الفوز وركز فيه على الوحدة والنمو الاقتصادي.

وتراجع اليوان مقابل الدولار إلى 6.8158 يوان في حين صعد الدولار مقابل الين الياباني لأعلى مستوى في ثلاثة شهور ونصف الشهر عند 105.95 ين.

وعاد الدولار الاسترالي للصعود مقابل الدولار بعدما هبط، يوم الأربعاء، بسبب مخاوف من وعود ترامب المتعلقة بالحماية التجارية وتداعياتها على الصين وغيرها. وصعد الدولار الأسترالي أكثر من واحد بالمئة مقابل نظيره الأمريكي.

فيما استقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 98.540 بعد وصوله في الأسواق الخارجية إلى 98.704 وهو أعلى مستوى منذ 28 أكتوبر تشرين الأول في صعود مفاجئ من مستويات متدنية بلغها بعد ظهور المؤشرات الأولية على فوز ترامب.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.1 بالمئة مقابل اليورو والدولار في التداولات المبكرة في لندن ليجري تداوله عند 1.2424 دولار و87.79 بنس لليورو.

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