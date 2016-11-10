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الجبلاية تقاضي «شوبير» بعد اتهامه لمجلس الاتحاد بإهدار المال العام

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الجبلاية تقاضي «شوبير» بعد اتهامه لمجلس الاتحاد بإهدار المال العام الجبلاية تقاضي «شوبير» بعد اتهامه لمجلس الاتحاد بإهدار المال العام

الإعلامى أحمد شوبير أرشيفية

أقام مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة دعوى قضائية ضد الإعلامي أحمد شوبير وقناة “صدى البلد” بعد الاتهامات التي وجهها الأخير مؤخرًا لمجلس الاتحاد بإهدار المال العام.

وأوضح المستشار حسين حلمي المستشار القانوني للجبلاية أنه طالب في بلاغه للنائب العام أن يقوم بالتحقيق في المخالفات التي ذكرها أحمد شوبير والتحقق من صحة الموقف المالي والقانوني للجبلاية وزيف تلك الاتهامات للمجلس الحالي حتى تأخذ العدالة مجراها ويتم محاسبة من يتطاول بالسب والقذف دون دليل – حسبما أفاد مراسلنا.

وأضاف المستشار القانوني بأن المجلس قرر الابتعاد عن المهاترات والفتن المغرضة من أجل التركيز في المباراة الهامة أمام غانا يوم الأحد في تصفيات المونديال، مجمعين أن من يسعى لمحاربة الفساد يجب أن يتقدم بالمخالفة التي يراها للنائب العام إذا كانت حقيقية بدلا من التشهير على الشاشات، لذا فقد قرر المجلس غلق الملف وإحالته بالكامل إلى النائب العام.

شدد حسين حلمي أن المجلس الحالي اتخذ عهدا أن عصر الصمت على إهانة اتحاد الكرة قد انتهى تماما وستكون هناك تحركات قضائية ضد من يوجه اتهامات ضد الاتحاد دون أدلة.

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