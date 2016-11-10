بالصور.. وزير التموين: خطة بالتنسيق مع البرلمان للتحول إلى الدعم النقدى

كتب عبد اللطيف صبح - تصوير حازم عبد الصمد

أعلن اللواء أركان حرب محمد على الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن وجود خطة بالتنسيق مع البرلمان للتحول إلى الدعم النقدى، قائلا: "هذه الخطة تمثل المرحلة الثالثة لتوصيل الدعم للمستحقين".

وأضاف وزير التموين خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن، إن الوزارة تأثرت بتحريك أسعار المواد البترولية، وتابع:"الوزارة تتحمل فرق السعر فيما يتعلق بنقل السلع، بالإضافة إلى تحملها فرق سعر السولار عن المخابز".

وأوضح أن الوزارة تتحمل 45 مليون جنيه شهريا فروق فى أسعار المواد البترولية بعد زيادتها مؤخرًا، لافتا إلى أن الوزارة تحملت أيضا من 10% إلى 15% فرق فى نقل السلع التموينية.

وأكد أن زيادة المخصصات التموينية لكل فرد ووصولها لـ21 جنيه، سيكلف الخزانة العامة للدولة 5 مليار جنيه سنويًا، لافتا إلى أن الوزارة فى طريقها إلى تنقية البطاقات.