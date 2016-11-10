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تحقيقات النيابة :اقتصر دور قاضي الشرقية على نقل المخدرات لشرم الشيخ

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تحقيقات النيابة :اقتصر دور قاضي الشرقية على نقل المخدرات لشرم الشيخ تحقيقات النيابة :اقتصر دور قاضي الشرقية على نقل المخدرات لشرم الشيخ

>كتب كريم صبحى

كشفت تحقيقات نيابة السويس الكلية برئاسة المستشار خالد خضر  عن تفاصيل جديدة فى واقعة ضبط قاضى وبحوزته حشيش داخل سيارته، حيث تبين أن القاضى كان دوره نقل المخدرات بسيارته إلى مدينة شرم الشيخ مستغلا كونه عضو هيئة قضائية، وذلك مقابل 20 ألف جنيه.

وحصل اليوم السابع على نص مذكرة المباحث التى حررت ضد القاضى المتهم بحيازة  "المخدرات " حيث تم ضبطه أثناء تواجد مباحث الإدارة والقوة المرافقة بين الأفراد النظامية لملاحظة الخارجين عن القانون وفحص السيارات المارة من غرب لشرق النفق تم رصد  سيارة قادمة فى اتجاهنا فقمنا بالإشارة لها حيث كان بالسيارة شخصين وفتاة وبالإستعانة بالكلاب البوليسية بعد أن طلبنا من قائد السيارة فتح أبوابها، تم رصد  لفافات كبيرة الحجم مبعثرة على الكرسى الخلفى لقائد السيارة وأسرعت الكلاب نحوها ونبشت الحقيبة الجلدية  وظلت تنبح فتم ضبط كمية كبيرة منها تبين أن بداخلها نبات يشبه مخدر الحشيش وباستكمال تفتيش السيارة عثر بداخلها على سلاحين.


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