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وزير المالية: «تعويم الجنيه» أعاد السوق الموازية للقطاع المصرفي الرسمي

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وزير المالية: «تعويم الجنيه» أعاد السوق الموازية للقطاع المصرفي الرسمي وزير المالية: «تعويم الجنيه» أعاد السوق الموازية للقطاع المصرفي الرسمي

أرشيفية

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن تجربة تحرير سعر الصرف نجحت في بدايتها، وإن الدلائل على ذلك واضحة فى بداية التجربة باسترجاع السوق الموازية من خارج القنوات الشرعية إلى داخل القطاع المصرفي الرسمي.

وأضاف “الجارحي”، خلال كلمته باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن التأخير فى التعامل مع المشكلات ينتج عنه اختلالات شديدة فى الاقتصاد، لافتاً إلى أن تحرير سعر الصرف يعد حماية للاقتصاد ويعطيه فرصة للتنافسية، وأن السعر الحقيقي للدولار لن يظهر الآن، قائلا، “نحتاج إلى فترة لتحديد السعر، البنوك كانت تعمل أمس بسعر 18 جنيهاً للدولار واليوم تعمل على 16.5 حتى 16.90 جنيه، ونحتاج إلى قدرة على الصمود قد تستمر إلى 3 أشهر”.

وأكد وزير المالية: “حافظنا على الجنيه المصرى بأكثر من قيمته لسبع سنوات، ما نتج عنه هلك الصناعة الوطنية والاقتصاد المصري باللجوء إلى الاستيراد”.

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