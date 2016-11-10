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غدًا.. «الجمعة في مصر» من قلب العاصمة الإدارية الجديدة

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غدًا.. «الجمعة في مصر» من قلب العاصمة الإدارية الجديدة غدًا.. «الجمعة في مصر» من قلب العاصمة الإدارية الجديدة

ياسمين سعيد، مقدمة برنامج “الجمعة في

يواصل برنامج “الجمعة في مصر”، من نقديم الدكتوره ياسمين سعيد، والمذاع على شاشة “MBC مصر”، مُتابعته للشأن العام في مصر، حيث يُقدم البرنامج حلقة جديدة غدًا الجمعة، من قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

وتتضمن حلقة الغد تصوير المشروعات والأعمال التي يتم إنجازها بالعاصمة الجديدة على مدار الساعة، وتنقل الحلقة نبض العمال والمهندسين والخبراء الذين يواصلون العمل ليلًا ونهارًا لبناء المُستقبل.

وأشارت سعيد، إلى أن فريق العمل في البرنامج أختار أن يُشارك العمال البسطاء هذه اللحظات التاريخية في حياتهم، ويوثق بالصوت والصورة هذه التجربة الهامة في تاريخ مصر.

وأضافت مقدمة البرنامج، أن عدد من النجوم سيشاركون عدسات البرنامج في جولتها بالعاصمة الإدارية للاحتفاء بالعاملين، ومحاولة رسم ابتسامة بسيطة على وجوههم وسط ما يقومون به من مجهود شاق، ومنهم الفنانين:” إدوارد، نشوى مصطفى، والمطربة مروة ناجي، التي ستُقدم لهم عددًا من الأعمال الغنائية المميزة”.

“الجمعة في مصر” يُقدم مُتابعة أسبوعية دقيقة للشأن العام في مصر، وتُقدمه دكتورة ياسمين سعيد عبر شاشة “MBC مصر”، في تمام السادسة من مساء كل جمعه على الهواء.

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