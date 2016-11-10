«الصحة»: تدريب ١٨٠ طبيبًا بالحميات لتطوير التعامل مع «الأنفلونزا»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن تدريب 180 طبيب من العاملين بمستشفيات الحميات بعدد من المحافظات على كيفية التعامل مع حالات الأنفلونزا، استعدادًا لفصل الشتاء.

وأوضح الدكتور أحمد محي رئيس قطاع الطب العلاجى، أنه تم التنسيق من خلال الإدارة العامة لمستشفيات الحميات، والإدارة العامة للصدر بإعداد ورش عمل للأطباء بالمستشفيات عن إستعداد المستشفيات للتعامل مع حالات الانفلونزا، لافتا إلى أنه تم عمل ورشة عن دور المستشفيات فى التعامل مع حالات الإنفلونزا، حيث تم تدريب عدد 180 طبيبًا من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والغربية والدقهلية والمنوفية وبنى سويف والفيوم .

وأضاف رئيس قطاع الطب العلاجى، في بيان صادر عن الوزارة الخميس، أن المادة العلمية تم شرحها من خلال كل من الدكتورشريف وديع مستشار الوزير للرعايات المركزة، والدكتور أشرف الإتربي مدير عام الإدارة العامة لمستشفيات الحميات، والدكتور وجدي عبد المنعم، مدير عام الإدارة العامة لأمراض الصدر، والدكتورة أمل صلاح، استشاري الصدر ومكافحة العدوى بإدارة الصدرية.

وأوضح أن ورشة العمل تناولت أهمية تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالشكل المناسب، ومعايير وأسس التحويل بين المستشفيات، ودور المستشفيات االعامة والمركزية والنوعية “الحميات والصدر” فى التعامل مع حالات الإنفلونزا ، وبروتوكول العلاج للإنفلونزا، واستعداد وتجهيز أقسام الرعايات المركزة.

‪ من جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه سوف يتم عقد ورشة عمل أخرى يوم الإثنين الموافق 14 نوفمبر الحالى بالإسكندرية ليشمل الحضور 160 طبيبًا من محافظات “الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ” بنفس البرنامج التدريبي، وكذلك سيتم إستكمال باقي محافظات الوجه القبلي خلال النصف الثاني من الشهر الحالي.

وأوضح متحدث الصحة أن هذه الدورات وورش العمل تأتى فى إطار حرص الوزارة للاستعداد لفصل الشتاء وموسم الإنفلونزا، وذلك من خلال استعداد المستشفيات بالأدوية والتجهيزات المناسبه ورفع كفاءة الأطباء العاملين بالمستشفيات، والتدريب على كيفية التعامل مع حالات الانفلونزا المترددة على مستشفيات الحميات والصدر والمستشفيات العامة والمركزية، وتقديم الخدمة الطبية للمرضى بالشكل والوقت المناسب .

وأكد مجاهد توافر الأدوية والعلاج المناسب من دواء “التامينيل” أقراص وشراب بمخازن الوزارة، وتوزيعها بالمستشفيات على المحافظات المختلفة‪ .