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الجيش العراقي يقتل مسئولًا عسكريًا بارزًا فى «داعش» شرقي الموصل

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الجيش العراقي يقتل مسئولًا عسكريًا بارزًا فى «داعش» شرقي الموصل الجيش العراقي يقتل مسئولًا عسكريًا بارزًا فى «داعش» شرقي الموصل

القوات العراقية – أرشيفية

قتلت القوات العراقية المشتركة، مسئولا عسكريا بارزا فى تنظيم “داعش” الإرهابى خلال عملية تطهير حي الانتصار شرقي مدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق.

ونقلت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، عن قائد الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش العراقي قوله – أنه تم قتل الإرهابى خالد الميتويتي المسئول الجديد لما يسمى “هيئة حرب داعش”، الذى أختير عقب مقتل المسؤول السابق الإرهابى مهند حامد المكنى “أبوعائشة” البيلاوى على يد قوات الفرقة المدرعة التاسعة فى حي الانتصار.

ومن جهتها، أعلنت قيادة التحالف الدولى المناهض لـ”داعش” اليوم أن حصيلة العمليات العسكرية بلغت 1363 قتيلا من مسلحى التنظيم الإرهابى منذ انطلاق معركة تحرير الموصل فى 17 أكتوبر الماضى.

أ ش أ

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