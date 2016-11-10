بالصور.. نقل تلاميذ قرية بحر شبين بالغربية بجرار زراعى لمدارسهم

الغربية ــ إسلام الخياط

يعانى أهالى قرية بحر شبين والتى تضم 15 عزبة تابعة لدائرة مركز المحلة من مشكلة النقل والمواصلات، والتى يتجاهلها رئيس المدنية والمسئولين بمحافظة الغربية، وأصبح توفير وسيلة نقل للمواطنين من عزبة بحر شبين إلى مدينة المحلة الكبرى مستحيل، مما يصعب على الكبار والصغار التحرك لأعمالهم، ويضطرون لركوب مركبات كدراجات بخارية أو جرارات زراعية للوصول فى مواعيدهم.

وأكد إبراهيم أحمد من أهالى القرية، أن تلاميذ وطلاب مدرسة عزبة بربر الابتدائية، يعانون من عدم توفير وسيلة لنقلهم من وسائل النقل العام، أو الخاص الآمنة فيلجأ التلاميذ والطلاب لركوب الجرارات الزراعية، وسيارت النقل تقوم بتحميلهم بالجملة، ما يهدد بوقوع كارثة جماعية لكل الأطفال، خاصة مع دخول فصل الشتاء وسوء الطرق الزراعية لسيرهذه المركبات عليها.

وطالب جموع الأهالى تدخل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية واللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة بوضع آليات لنقل التلاميذ لمدارسهم والمواطنين لأعمالهم بوسائل نقل أمنة وسرعة اتخاذ قرارات قبل الوقوع بكارثة محققة لأبنائنا.