أخبار عاجلة

واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة -
موسكو : تنظيم "داعش" يخطط لهجمات إرهابية في روسيا -
أوباما يشارك في يوم الكنيسة البروتستانتية بألمانيا -
محافظ المنيا يطالب بتوفير أراض بالمجان في "وادي السرارية" -
انتشال جثة "سروجي" من نهر النيل أسفل كوبري عباس -
إيبارشية المنيا تلغي احتفالات عيد القيامة -
بالصور.. تسريب امتحان الجبر بنظام "البوكليت" على "فيسبوك" بعد نصف ساعة من بدايته -
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. نقل تلاميذ قرية بحر شبين بالغربية بجرار زراعى لمدارسهم

Google+ Print
بالصور.. نقل تلاميذ قرية بحر شبين بالغربية بجرار زراعى لمدارسهم بالصور.. نقل تلاميذ قرية بحر شبين بالغربية بجرار زراعى لمدارسهم

>الغربية ــ إسلام الخياط

يعانى أهالى قرية بحر شبين والتى تضم  15 عزبة تابعة لدائرة مركز المحلة من مشكلة النقل والمواصلات، والتى يتجاهلها رئيس المدنية والمسئولين بمحافظة الغربية، وأصبح توفير وسيلة نقل للمواطنين من عزبة بحر شبين إلى مدينة المحلة الكبرى مستحيل، مما يصعب على الكبار والصغار التحرك لأعمالهم، ويضطرون لركوب مركبات كدراجات بخارية أو جرارات زراعية للوصول فى مواعيدهم.

 

وأكد إبراهيم أحمد من أهالى القرية، أن تلاميذ وطلاب مدرسة عزبة بربر الابتدائية، يعانون من عدم توفير وسيلة لنقلهم من وسائل النقل العام، أو الخاص الآمنة فيلجأ التلاميذ والطلاب لركوب الجرارات الزراعية، وسيارت النقل تقوم بتحميلهم بالجملة، ما يهدد بوقوع كارثة جماعية لكل الأطفال، خاصة مع دخول فصل الشتاء وسوء الطرق الزراعية لسيرهذه المركبات عليها. 

 

وطالب جموع الأهالى تدخل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية واللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة بوضع آليات لنقل التلاميذ  لمدارسهم والمواطنين لأعمالهم بوسائل نقل أمنة وسرعة اتخاذ قرارات قبل الوقوع بكارثة محققة لأبنائنا.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365