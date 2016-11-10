مستشارة الأسد: مستعدون للتعاون مع ترامب حال انسجام سياساته مع تطلعاتنا

كتبت إسراء أحمد فؤاد

أكدت المستشارة الإعلامية والسياسية للرئيس السورى بشار الأسد بثينة شعبان استعداد دمشق للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد فوز المرشح الجمهورى دونالد ترامب، "إذا انسجمت سياساته مع تطلعاتنا".

وفى أول تصريح رسمى سورى قالت بثينة شعبان، إن دمشق تأمل أن تصبح الولايات المتحدة الأمريكية فى عهد الرئيس ترامب عضوا فاعلا فى الحرب على الإرهاب.

وردا على أسئلة لقناة "إن. بى. آر" الأمريكية وتعليقا على انتخاب ترامب رئيسا قالت شعبان: إن سورية لا تتدخل فى نتائج الانتخابات ومن فاز فيها، مؤكدة أن ما يهم السوريين هو السياسة التى سيتبعها الرئيس الجديد.

وأضافت فى حال كانت هذه السياسة منسجمة مع تطلعات دمشق فسورية منفتحة على أى تعاون مع الولايات المتحدة وغيرها من البلدان التى تحترم سيادة الدول وتراعى مصلحة الشعوب ولا تتدخل فى شئونها.

واعتبرت شعبان أن التدخل الأمريكى فى شئون الدول لم يجلب سوى الكوارث، وأن على واشنطن أن تنتهج سياسة تعاون مع الدول وليس سياسة الفوقية والإملاء.