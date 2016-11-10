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مصادر دبلوماسية:التونسى "الجبالى" مبعوثا للأمين العام للجامعة العربية لليبيا

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مصادر دبلوماسية:التونسى "الجبالى" مبعوثا للأمين العام للجامعة العربية لليبيا مصادر دبلوماسية:التونسى "الجبالى" مبعوثا للأمين العام للجامعة العربية لليبيا

>كتب: مصطفى عنبر

أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة، أن الاسم المطروح لمنصب مبعوث الأمين العام للجامعة العربية هو صلاح الدين الجبالى المندوب السابق لتونس بالجامعة العربية ووزير دولة للشئون الخارجية بتونس  .

 

يأتى ذلك فيما يعقد حاليا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك للتباحث حول اختيار مبعوث الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا.

 

وأكدت المصادر أنه يجرى حاليا التشاور بين السفراء العرب للتوافق حول الشخصية التى طرحها الأمين العام لتمثيله فى ليبيا .

 

ويأتى هذا الاختيار فى ضوء قرار وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم فى 8 سبتمبر الماضى بتكليف الأمين العام للجامعة باختيار مبعوث له فى ليبيا.

 


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