التونسى صلاح الدين الجمالى مبعوثا للجامعة العربية لليبيا

أعلن الوزير مفوض محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية، بأن أحمد أبو الغيط أبلغ المندوبين الدائمين بالجامعة اليوم خلال اجتماعهم، باختياره السفير صلاح الدين الجمالى من تونس لشغل منصب الممثل الخاص له فى ليبيا.

وقال عفيفى فى بيان بختام الاجتماع غير العادى للمندوبين، إن ذلك الاختيار جاء فى إطار متابعة تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب فى 8 سبتمبر الماضى الخاص بتعيين ممثل للأمين العام للجامعة فى ليبيا.

وأوضح المتحدث أن الاجتماع شهد ترحيب كافة المندوبين الدائمين بقرار الأمين العام لتعيين الجمالى، معربين عن تطلعهم بأن يسهم ذلك فى تعزيز دور الجامعة فى معالجة الأزمة التى تشهدها ليبيا وفى مساندة المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى ودفع مسار التسوية فى ليبيا وتجاوز الصعوبات التى تحول دون تقدم مسار الحل السياسى.