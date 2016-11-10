أخبار عاجلة

واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة -
موسكو : تنظيم "داعش" يخطط لهجمات إرهابية في روسيا -
أوباما يشارك في يوم الكنيسة البروتستانتية بألمانيا -
محافظ المنيا يطالب بتوفير أراض بالمجان في "وادي السرارية" -
انتشال جثة "سروجي" من نهر النيل أسفل كوبري عباس -
إيبارشية المنيا تلغي احتفالات عيد القيامة -
بالصور.. تسريب امتحان الجبر بنظام "البوكليت" على "فيسبوك" بعد نصف ساعة من بدايته -
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

التونسى صلاح الدين الجمالى مبعوثا للجامعة العربية لليبيا

Google+ Print
التونسى صلاح الدين الجمالى مبعوثا للجامعة العربية لليبيا التونسى صلاح الدين الجمالى مبعوثا للجامعة العربية لليبيا

أعلن الوزير مفوض محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية، بأن أحمد أبو الغيط أبلغ المندوبين الدائمين بالجامعة اليوم خلال اجتماعهم، باختياره السفير صلاح الدين الجمالى من تونس لشغل منصب الممثل الخاص له فى ليبيا.

 

 

وقال عفيفى فى بيان بختام الاجتماع غير العادى للمندوبين، إن ذلك الاختيار جاء فى إطار متابعة تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب فى 8 سبتمبر الماضى الخاص بتعيين ممثل للأمين العام للجامعة فى ليبيا.

 

 

وأوضح المتحدث أن الاجتماع شهد ترحيب كافة المندوبين الدائمين بقرار الأمين العام لتعيين الجمالى، معربين عن تطلعهم بأن يسهم ذلك فى تعزيز دور الجامعة فى معالجة الأزمة التى تشهدها ليبيا وفى مساندة المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى ودفع مسار التسوية فى ليبيا وتجاوز الصعوبات التى تحول دون تقدم مسار الحل السياسى.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365