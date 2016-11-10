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الأبنية التعليمية تنتهى من معاينة موقع مدرسة جديدة للتعليم الأساسى بأشمون

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الأبنية التعليمية تنتهى من معاينة موقع مدرسة جديدة للتعليم الأساسى بأشمون الأبنية التعليمية تنتهى من معاينة موقع مدرسة جديدة للتعليم الأساسى بأشمون

>المنوفية – محمود شاكر

أعلن المهندس طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة أشمون، أن هيئة الأبنية التعليمية عاينت اليوم قطعة أرض بالقرية لإنشاء مديرية للتعليم الأساسى لحل أزمة الكثافات الطلابية بالقرية.

 

وأوضح الوارقى، أن اللجنة المعاينة استقبلها سالم الجندى رئيس الوحدة المحلية بجريس، وتمت باستلام الأرض والتى استلمتها الوحدة المحلية بمساحة 9 قراريط وواحد سهم من مديرية الرى وحماية الجسور بعد تنازل المديرية عنها لصالح الوحدة المحلية بجريس، للانتفاع بها، وتم تخصيصها لبناء مدرسة تعليم أساسى، وتقع هذه الأرض بالبر الأيمن لمنافع النيل .


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لجنة المعاينة تباشر العمل وتقيس الأرض 

 

 

وأشار الوراقى إلى أن الجهود التى تمت بالتعاون بين الوحدة المحلية بجريس ومندوبى الرى ومندوبى حماية جسور النيل ومندوبى إدارة الأملاك، وهيئة الأبنية التعليمية وذلك للانتفاع بقطعة الأرض وبناء مدرسة تعليم أساسى عليها بجريس .

 


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