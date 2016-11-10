محمد بدر يبحث إقامة مهرجان "قوارب التنين" يناير المقبل بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل محمد بدر محافظ الاقصر، اليوم الخميس، "مارى لى" مؤسسة جمعية الصداقة المصرية الصينية والوفد المرافق لها بديوان عام المحافظة، وذلك بغرض مناقشة تفاصيل إقامة مهرجان "قوارب التنين" بمحافظة الاقصر يناير المقبل.

وأوضحت "مارى لى" أن مهرجان "قوارب التنين" هى سباقات تتجاوز الحدود وتعبر القارات لتساعد الشعوب على تبادل الثقافات، والسباق يحتضن كل الناس من كافة الأعمار والأجناس ذكورا وأناثا، وأصبح مؤخرا من أكبر وأهم الرياضات فى العالم.

وأقيم السباق الأول بمحافظة القاهرة لدعم وتوطيد العلاقات المصرية الصينية فى المجال الرياضى، وتم اختيار يوم 28 يناير المقبل لاقامة المهرجان بالاقصر الموافق رأس السنة الصينية الأمر الذى سيجعل من الحدث أهمية كبرى للمساهمة فى دعم وتنشيط السياحة المصرية .

يذكر أن مهرجان "قوارب التنين" هوَ أحد الأعياد أو المهرجانات الكبيرة التقليدية فى الصين، ومُعظم دول شرق آسيا، وَيُصادف حسب التقويم القمرى الصينى اليوم الخامس من الشهر الخامس مِن كل سنة فى التقويم القَمرى.