بالصور.. وزير التجارة: 2200 مستثمر تقدموا للحصول على أراض للصناعات الصغيرة

كتب إسلام سعيد - تصوير عمرو مصطفى

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة ستوفر أراض صناعية للمستثمرين، لافتا إلى أن 2200 مستثمر تقدم للحصول على أراض للاستثمار الصناعى بعد الإعلان عنها، مضيفا أنه سيتم الموافقة للمستثمرين بشرط أن يقدم المستثمر خريطة لكيفية استغلال الأراضى.

وأضاف خلال استعراض استراتيجية التنمية الصناعية 2020، أنه من المقرر عمل تجمعات كاملة للصناعات الصغيرة فى بدر وبورسعيد لإدخال الصناعات الصغيرة فى الاقتصاد القومى وفق توجيهات الرئيس السيسى.

وتابع "قابيل"، هناك خريطة استثمارية للمطلوب فى كل محافظة وإمكانياتها سواء عمالة أو مواد خام، وهناك 5 مجموعات فى المحافظات لتعميق الصناعات فى المحافظات المختلفة لكيفية خدمة تلك الصناعات.