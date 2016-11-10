موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا ..ولى عهد أبوظبى يصل القاهرة

نشر الموقع الالكترونى " لليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها وصول ولى عهد أبو ظبى للقاهرة واستقبال الرئيس السيسى له و استئناف حركة الطيران بمطار برج العرب بعد تحسن الأحوال الجوية وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

أعلنت مصادر ملاحية، استئناف حركة الطيران بمطار برج العرب غرب الإسكندرية، بعد توقفها، بسبب تعرضه لموجات من الضباب الكثيف، أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية لأدنى معدلاتها وتعذر هبوط الطائرات.

وكانت موجات الضباب الكثيف بمطار برج العرب قد أدت لتحويل مسار رحلتى طيران تابعة لشركة مصر للطيران للهبوط بمطار القاهرة، بدلا من برج العرب وهم رحلة الكويت والدمام،وأقلعت الرحلتين الي برج العرب بعد تحسن الأحوال الجوية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض غدا الجمعة درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل شمالا حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى أخره.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة هناك وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى مصر الوسطى والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك.

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة ستوفر أراض صناعية للمستثمرين، لافتا إلى أن 2200 مستثمر تقدم للحصول على أراض للاستثمار الصناعى بعد الإعلان عنها، مضيفا أنه سيتم الموافقة للمستثمرين بشرط أن يقدم المستثمر خريطة لكيفية استغلال الأراضى.

وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، فى زيارة لمصر، يبحث خلالها سبل التعاون المشترك مع الرئيس السيسى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى فى استقبال ولى عهد أبو ظبى فور وصوله القاهرة بالصالة الرئاسية بالمطار.

قررت محكمة مُستأنف الأمور المستعجلة، تأجيل الاستئناف المقدم من المحامي علي أيوب، على حكم أول درجة، الذي يقضي بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنص على انتقال تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية لجلسة الأحد 13 نوفمبر للاطلاع.

كانت محكمة الأمور المستعجلة، أصدرت حكمًا في سبتمبر الماضي، نص على وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الصادر في الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 قضائية من محكمة القضاء الإداري.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول والمعينين بالمرور الأمنى، أثناء تفقدهم شارع عبد الرازق السنهورى، من ضبط كلا من إيهاب م ع 36 سنة مندوب صرافة ، وكريم ن أ 25 سنة مندوب صرافة، أثناء استقلالهما السيارة رقم ط ط ر 664 ، ماركة هيواندى النترا " مستأجرة لصالح الشركة".

قال فرانك جافانى مدير مركز سياسات الأمن الأمريكى، إن السياسة الخارجية للرئيس المنتخب دونالد ترامب يجب أن تبدأ بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.

وأوضح الخبير فى تصريحات نقلها موقع "بريتبارت" الأمريكى أن واحدة من أكثر التحديات أهمية التى ستواجه الرئيس الجديد هى وقف جماعة الإخوان المسلمين فى أمريكا وتصنيفها كجماعة إرهابية.

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حصيلة مصرفه من شهادات ادخار "بلاتينية" بعائد 16% و20%، ارتفعت إلى 35 مليار جنيه منذ الخميس الماضى وحتى الآن.

احتج الآلاف فى مدن مختلفة بأنحاء الولايات المتحدة على فوز المرشح الجمهورى دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة وانتقدوا تصريحاته خلال حملته بشأن المهاجرين والمسلمين وجماعات أخرى.

توقع عمرو الجارحى وزير المالية، اليوم الخميس، دخول استثمارات أجنبية مباشرة بـ10 مليارات دولار لمصر خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر من الآن، مؤكدًا أن هناك ثقة دولية كبيرة فى قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وقدرة مصر على جذب تدفقات رؤوس الأموال خلال الفترة القادمة، مما يعمل على دعم الاحتياطى الأجنبى لمصر.

وصلت أزمة ارتفاع الدولار فى مصر إلى الرياضة، والتى ظهرات بشكل ملحوظ فى الدورى الممتاز، حيث وقعت الكثير من المشاكل بسبب ارتفاع سعر الدولار، والتى نتج عنها رحيل مدربين أو وجود أزمات فى صرف رواتب اللاعبين، أو صرف النظر عن ضم أحد اللاعبين الأجانب.

قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب عن دائرة روض الفرج وشبرا، إن فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بشرة خير لمصر والشرق الأوسط، خاصة بعد أول مكالمة أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى معه، عقب إعلان نتيجة الانتخابات أمس الأربعاء، والتى حملت انطباعات إيجابية بين الرئيسين.

ينشر موقع "برلمانى"، قرار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1972 بشأن مجلس النواب وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعلى قرار اللجنة التنفيذية للمؤتمرات البرلمانية الدولية رقم "10" لسنة 1992 بشأن نظام نموذجى لجمعيات الصداقة البرلمانية بين مجلس الشعب المصرى والبرلمانات الأخرى.

أكد الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنهم لم يتلقوا دعوة من وزارة الصحة لأى جلسات لدراسة مطالب شركات الأدوية فى ظل الأزمات التى تمر بها صناعة الدواء على خلفية قرار البنك المركزى تعويم الجنيه وتحرير أسعار الصرف، وهو ما أدى لارتفاع سعر الدولار.